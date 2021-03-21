السيسي: نحن على أعتاب الموجة الثالثة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية تكريم الأم المثالية لعام 2021، اليوم الأحد: "في موضوع كورونا ربنا وفقنا في الموجة الأولى والثانية وعدت بخير، ونحن على أعتاب الموجة الثالثة ونتمنى من الله إنها تعدي بخير".

وتابع الرئيس: "أنتوا شايفين الدنيا عاملة إزاي في كل حتة، وكل العالم بيتكلم على اللي بيحصل، في موضوع التطعيم واللقاحات الحمد لله شغالين فيها، ممكن يبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية صحيح الموضوع طول شوية لكن ملناش خيار ده وباء عالمي وإحنا من أقل الدول اللي ربنا لطف بينا".

وواصل: "بقول من فضلكم تاني خلونا نتمسك بحرصنا والحذر في الإجراءات خاصة إن شهر رمضان جاي والناس هتبقى عايزة عزومات، عايزين الأمر ده ينتهي بسلام".