شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يقدم التهنئة للفائزتين بلقب الأم المثالية.. ويشيد بعطاء عظيمات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات، واللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكدا أن الام المصرية قدمت ولازالت تقدم أروع النماذج في التضحية، ومثمنا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر، ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور.

وقدم محافظ المنيا التهنئة إلى السيدتين، نجاح عبدالمجيد جلال، الفائزة بقلب الأم المثالية على مستوى المحافظة والسيدة إيمان عبيد محمود الأم المثالية لشهيد الداخلية بمحافظة المنيا، ضمن الأمهات المثاليات والتي أعلنت عنهن وزارة التضامن الاجتماعي لعام ٢٠٢١.

ام شهيد الداخلية بالمنيا

وأعرب المحافظ عن سعادته، لفوزهن بلقب الأم المثالية نظرا لما قدمنه من عطاء وكفاح وتضحية حتى تصل أسرهن لبر الأمان، لتكون قصص عطاء تستحق التقدير والتكريم من الجميع، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظهن وأبنائهن ومصرنا الغالية.

وأِشار المحافظ إلى أن هناك قصص كفاح مشرفة لعظيمات مصر من سيداتها الفضليات، مؤكدا على أهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال، وتجهيزهم لحمل لواء البناء وتنمية الروح الوطنية.

الأم المثالية بالمنيا نجاح عبد المجيد

والجدير بالذكر أن السيدة نجاح عبدالمجيد جلال، الأم المثالية لهذا العام بمحافظة المنيا التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، هي ابنه مركز ملوى 68 عاما ولديها ابن حاصل على ماجستير في القانون، ويعمل حاليا وكيلا للنيابة، وتوفى الابن الاخر، في ظروف قاسية، والسيدة إيمان عبيد محمود الأم المثالية لشهيد الداخلية هي والدة الشهيد الرائد عمرو إبراهيم، معاون مباحث قسم ملوى بمحافظة المنيا تعمل مديرة مدرسة الثانوية التجارية بديرمواس، وزوجها توفى منذ 21 عاما تاركا ثلاثة أطفال.