شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليمية دشنا» تستكمل مبادرة «بإيدينا هنجملها» بشمالي قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل إدارة دشنا التعليمية، بمحافظة قنا، العمل بمبادرة “بأيدينا نجملها”، لنجيل الإدارة التعليمية تحت رعاية وكيل وزارة التعليم الدكتور صبري خالد وإشراف وفاء محمد رشاد مدير عام الإدارة بمشاركة مدرسة أبومناع بحري الفنية الصناعية بنات بقيادة محمد حسبن ومدير مدرسة ابومناع بحري الصناعية بنين محمود عثمان.

أشارت رشاد، إلى ان أعمال المبادرة مستمرة ويشارك فيها الطلاب والمعلمين لتجميل مدخل الإدارة وعمل رسوم فنية زخرفيه فرعونية متميزة بمدخل الإدارة وعلى حوائط السلم.

والتقت وفاء رشاد مدير عام الإدارة المشاركين في المبادرة والتقطوا الصور التذكارية أثناء العمل معربه عن خالص شكرها وتقديرها للمشاركين في المبادرة وشجعت على في المشاركة في الأعمال المجتمعية والخدمية والوطنية وحثتهم على الاستمرار في الأعمال التطوعية لما فيه خير المجتمع.