شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصعد المسرح لتحقيق أمنية طفلة : سلمته رسالة ورسمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للطفلة مايا التي ظهرت في الفيلم التسجيلي الذي عرض في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية، ليتسلم رسالتها والرسمة التي قامت بإعداده له.

كانت مايا ظهرت في الفيلم التسجيلي، وقالت: «نفسي اقابل الرئيس، انا عبرت عن حبي ليه بالكتابة والرسم، انا بحبه اوي ونفسي اشوفه، أنا نفذت ورسمة على شكل قلب وكتبت فيها شكرا على كل حاجة عملتها».

وظهرت الطفلة على المسرح في الحفل المقام الام في مركز المنارة، وقالت في كلمتها للرئيس السيسي: «انا بحب حضرتك وكان نفسي اشوفك من زمان ومطمنة على مستقبيل ومستقبل مصر»، وصعد الرئيس ليتسلم منها الرسالة والتصوير معها.

الرئيس السيسي وقرينتة يشهدان احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية‎