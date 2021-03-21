شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يكرم 7 من أمهات الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، معرض المشغولات اليدوية والمنتجات التي نفذتها المرأة والفتاة على مستوى مراكز الشباب بالمحافظة ومركز شباب كركر وغرب سهيل وهيسا والمقام بمركز شباب اسوان النموذجي.

وبمناسبة عيد الأم ويوم المرأة العالمى قام محافظ اسوان بتكريم ٧ من أمهات الشهداء، بجانب ٧ آخرين لرواد الفتاة والمرأة في المجتمع من خلال منحهم شهادات تقدير وجوائز وهدايا مالية وعينية.