أخبار مصر

محافظ أسوان يكرم 7 من أمهات الشهداء

0 نشر
محمود ملا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يكرم 7 من أمهات الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، معرض المشغولات اليدوية والمنتجات التي نفذتها المرأة والفتاة على مستوى مراكز الشباب بالمحافظة ومركز شباب كركر وغرب سهيل وهيسا والمقام بمركز شباب اسوان النموذجي.

وبمناسبة عيد الأم ويوم المرأة العالمى قام محافظ اسوان بتكريم ٧ من أمهات الشهداء، بجانب ٧ آخرين لرواد الفتاة والمرأة في المجتمع من خلال منحهم شهادات تقدير وجوائز وهدايا مالية وعينية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا