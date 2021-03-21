شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد الام .. انتصار السيسي : كل عام وأنتِ مربية ومعلمة شديدة الحكمة والصبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحد، الأمهات المصريات في يوم الأم

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إلى صاحبة العطاء الذي لا ينضب، والتضحيات التي لا تنتهي، كل عام وأنتِ بخير. كل عام وأنتِ أم عظيمة ملهمة مكافحة.. وخير سند وعون، كل عام وأنتِ مربية ومعلمة شديدة الحكمة والصبر، فأنتِ أصل الانتماء الثابت الراسخ في وجدان الوطن وكل البشر. كل عام وكل أم مصرية بخير».