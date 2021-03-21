شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مرفق إسعاف المنيا بـ12 سيارة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، دعم مرفق الإسعاف بالمحافظة بعدد 12 سيارة جديدة، لترتفع عدد السيارات المخصصة للمحافظة، إلى 112 سيارة، تخدم المواطنين من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وكشف «محافظ المنيا» عن قيام تلك السيارات بخدمة حوادث الطرق، وحالات الإصابة بوباء كورونا، بالإضافة إلى الحالات الطارئة مثل الأمراض المزمنة، والطارئة.

وأشاد «محافظ المنيا» بدور رجال الإسعاف خلال تلك المرحلة، ووصفهم بسلاح المدرعات الأبيض، الذي يدافع عن المجتمع والوقاية من الأمراض الوبائية.