شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموجة الـ17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمراكز محافظة قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عن بدء تنفيذ الموجة ١٧ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة اليوم، وذلك في إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .

وأوضحَ المحافظ أن الموجة ١٧ تستهدف إزالة ١٧٢ حالة تعدى على نهر النيل، تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية، مشيرًا إلى أن اليوم الاول شهد إزالة ٧ حالات تعدى بالمباني بمدينتىّ قفط ونجع حمادى بإجمالى مساحة ٨٦٤ م٢ .

وشددَ الداودى على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع قوت الأمن بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى والإبلاغ الفورى عن أي حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات .