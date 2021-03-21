شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الامتحانات في أسبوعها الأخير بكلية التربية بجامعة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠ في أسبوعها الأخير بكلية التربية حيث يؤدى طلاب الفرقة الأولى (عام/أساسى) وطلاب الفرقة الثالثة عام امتحاناتهم وسط تشديد للإجراءات الاحترازية.

صرح الدكتور محمد فاروق، أن الكلية مستمرة في اتخاذ أقصى التدابير الإحترازية لضمان سلامة طلابها حيث يتم التشديد على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشرفة على لجان الامتحانات بارتداء الكمامات، وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتوفير تهوية وإضاءة مناسبة والالتزام بقياس حرارة جميع الحضور.

وقام الدكتور أحمد فتحي، عميد كلية التربية النوعية، بجامعة الفيوم، بتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للاطمئنان على سير الإمتحانات بالكلية.

وأشار الدكتور أحمد فتحي، أن الامتحانات تسير بشكل جيد وبدون أي معوقات، مؤكدًا حرص الكلية على تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال توافر بوابات التعقيم، وأجهزة قياس الحرارة ومراعاة استخدام الكمامات وتعقيم المدرجات والقاعات بشكل يومي.

وأضاف التزام الكلية بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتقليل السعة الاستيعابية لأعداد الطلاب داخل اللجان بالإضافة إلى توفير الكمامات والمواد المطهرة لأعضاء الكنترول والمراقبين.