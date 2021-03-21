شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الفيوم»: 11 مليون جنيه لعمليات إحلال وتجديد محطة صرف صحي «دلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم الأحد، اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، بجولة تفقدية لمحطة رفع صرف صحى دلة بمدينة الفيوم للوقوف على آخر اعمال الاحلال والتجديد التي تتم داخل المحطة.

من جانبه أكد اللواء هشام درة، رئيس الشركة أن عمليات الإحلال والتجديد للمحطة تشمل احلال وتجديد للطلمبات بطاقة أكبر لاستيعاب التصرفات الزائدة نتيجة التوسع السكانى بالإضافة لأعمال وتجديد لوحات الكهرباء لتتناسب مع زيادة القدرة الكهربائية بالإضافة للأعمال المدنية بالمحطة الخاصة بصيانة البيارة ودخول المحطة وأعمال رفع كفاءة المكتب الادارى ودورة المياه وصيانة الأعمال المدنية بشكل عام بتكلفة مالية حوالى ١١مليون جنيه وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد التي تنتهجها الشركة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الفيومى.