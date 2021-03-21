شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رسائل مؤثرة من المصريات لـ السيسي : «بنحبك .. وربنا يجعل يومي قبل يومك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلم تسجيلي يشمل عدد من الرسائل الخاصة التي وجههتها عدد من الأمهات له، خلال احتفالية يوم المراة المصرية والأم المثالية.

وشمل الفيلم عدد من الرسائل الخاصة منها الثناء على الرئيس ومبادرته التي قدمها للمرأة في كل وقت، ومن ضمن الدعوات: «ربنا يجعلي يومي قبل يومك ياريس»، «تحيا مصر».

و تعتبر مصر هي أولى الدول العربية التي تحتفل بعيد الأم في 21 مارس، حيث كانت بداية الاحتفال بعيد الأم في عام 1956، حيث قامت أم بالذهاب إلى إحدى الجرائد المصرية وخصوصًا الصحفي الراحل مصطفى أمين، في مكتبه داخل جريدة أخبار اليوم، وقامت بسرد حكايتها وكيف أنها أصبحت أرملة ولديها الكثير من الأولاد الصغار، حيث قامت بتربيتهم ولم تتزوج، وقامت بتكريس حياتها من أجلهم إلى أن كبروا وتخرجوا من الجامعة وانصرفوا كلًا على حدا لمتابعة حياتهم، وتركوها وحدها، فهنا كتب مصطفي أمين العمود الشهير «فكرة»، حيث اقترح تخصيص يوم للأم، يكون بمثابة يوم لرد الجميل لكل أم.