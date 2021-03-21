شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين المنيا» تستعد لـ3 معارض «أهلا رمضان».. تخفيضات 25% ولحوم وأسماك بفروع المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن الاستعدادات لشهر رمضان الكريم، بدأت مديرية التموين في المنيا، إنهاء إجراءات إقامة 3 معارض «أهلا رمضان» بمراكز المنيا، وسمالوط، وملوي، بالإضافة إلى المنافذ بجميع المراكز .

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، انه جاري التنسيق مع الغرفة التجارية، لإقامة 3 معرض بمراكز المنيا، وسمالوط، وملوي، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات تزيد على 25 %.

وأضاف «يوسف» كما تم فتح باب تلقي الطلبات داخل 9 إدارات تموينية بالمحافظة، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، لفتح معارض ومنافذ بالمدن والقرى. لتوفير السلع للمواطنين. بالإضافة إلى ضخ كميات من اللحوم والأسماك والسلع الغذائية، من خلال الشركة المصرية للسلع الغذائية .