شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد الأم .. السيسي يوجه التهنئة لكل أم مصرية: أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، التهنئة إلى كل أم مصرية من يحملن أسمى معاني الحياة من وفاء وصبر وتضحية بمناسبة عيد الأم.

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في عيدها.. أتوجه بالتهنئة إلى كل أم مصرية، إلى من يحملن أسمى معاني الحياة من وفاء وصبر وتضحية، إلى ذلك الحنان المتدفق الذي يحمل الدفء والأمان بمزيج من القوة والإرادة والإصرار. خالص الاحترام والتقدير والعرفان، أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن، دمتن بخير وسلام».