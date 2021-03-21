شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يدعم مركزي شباب المعصرة والقصر بالداخلة بمبلغ 50 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

- صورة أرشيفية

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد دعم مركزي شباب المعصرة بمبلغ ٣٠ ألف جنيه و مركز شباب القصر بالداخلة بمبلغ ٢٠ ألف جنيه، وذلك في إطار دعم المحافظة لمراكز الشباب المتأهلة للتصفيات المتقدمة بدوري مراكز الشباب واتحاد الكرة.

وأكد المحافظ علي تقديم الدعم الكامل لكافة الأنديةالرياضية ومراكز الشباب لتمثيل المحافظة بالبطولات الإقليمية والقومية، وتشجيع الموهوبين رياضيا.