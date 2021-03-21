شكرا لقرائتكم خبر عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي مارس 2021 .. ورابط الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي 2021 عن الفترة من يناير حتى مارس 2021، المعروفة باسم فاتورة مارس يوم 15 إبريل 2021، وقامت الشركة بتحديد مواعيد السماح التى يمكن خلالها سداد فاتورة الأرضي دون دفع غرامة، وكما حددت مواعيد تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، ومواعيد قطع الحرارة مؤقتًا، وفرض غرامة علي المتأخرين في سداد الفاتورة.

يوم 15 إبريل 2021: إصدار فاتورة مارس من الشركة المصرية للاتصالات.

يوم 14 مايو 2021: انتهاء شهر السماح لسداد فاتورة الأرضي قبل منع الاتصال.

يوم 15 مايو 2021: تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط.

يوم 14 يونيو 2021: انتهاء فترة الاستقبال لعدم سداد فاتورة التليفون .

يوم 15 يونيو 2021: فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

تقوم الشركة المصرية للاتصالات باصدار فاتورة التليفون الأرضي مارس 2021 يوم 15 إبريل 2021، ويمكن بدء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساء ذلك اليوم، من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق ادخال كود المحافظة ورقم التليفون وكود المحافظة ويمكن بالضغط على الرابط معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

ويحاول بعض العملاء الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات الآن بغرض الاستعلام عن فاتورة التليفون ولكن ستظل تظهر للعملاء الذين سددوا فاتورة التليفون الأرضي عن شهريناير رسالة تقول «لا توجد فواتير مستحقة للسداد»، وذلك حتى يوم 15 إبريل المقبل.

الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE.

مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات).

ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

خدمة مصاري.

مكاتب البريد.

خدمة فودافون كاش.

خدمة فوري.

خدمة سداد.

خدمة Bee.

خدمة خدماتي.

خدمة أمان.

خدمة ممكن.

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فاتورة التليفون الأرضي مارس 2021 .. مواعيد السداد ورابط الاستعلام

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