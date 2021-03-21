شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بعنوان «تدريب وتأهيل الشباب لخلق فرص عمل جديدة» في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة في الشرقية ، قيام المديرية بالتعاون مع مركز إعلام جنوب الشرقية، بتنفيذ ندوة بعنوان «تدريب وتأهيل الشباب لخلق فرص عمل جديدة»، وذلك بمقر مركز التدريب المهني بالنحال بمدينة الزقازيق، بحضور 30 متدربة بأقسام التفصيل والحياكة بمركزي التدريب المهني بالنحال والصيادين، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

أوضح وكيل وزارة القوي العاملة، أنه خلال الندوة تم توضيح أهمية التدريب لخوض سوق العمل وتحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، وإبراز الدور المنوط بوزارة القوى العاملة ومديرياتها التابعة ووحداتها الميدانية في توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقطاع الخاص بالداخل والخارج، والتعريف بدور مراكز التدريب في إعداد شباب قادر على مواجهة سوق العمل، وكذلك دور مكاتب التشغيل في الإرشاد الوظيفي للشباب لتمكينهم من إقامة مشروعات خاصة بهم تعمل على تحسين مستوى معيشتهم.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية وورش العمل للشباب والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية، لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ودمجهم بسوق العمل وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة، لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرف جديدة تدر عليهم دخلا وليحيوا حياه كريمة.

وأشاد المحافظ، بدور مديرية القوى العاملة في تنفيذ ورش العمل في مختلف المجالات، لتدريب الشباب والمرأة وتعليمهم حرف جديدة ودمجهم بسوق للعمل ليحيوا حياة كريمة، وكذلك تنظيم ملتقيات التوظيف لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل في القطاع الخاص لدفع عجلة العمل والإنتاج، وكذلك تنفيذ المبادرات لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العملية، لتأهيلهم لسوق العمل في القطاع الخاص، وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة.