شكرا لقرائتكم خبر عن بصوت إنعام سالوسة .. فيلم تسجيلي يشهده السيسي عن المرأة المصرية والمبادرات الخاصة بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته منذ قليل لمركز المنارة للاحتفال لحضور احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 .

ومع بداية الحفل، قدم الفنان علي الحجار أغنية جديدة للأم، كما شهد السيسي، فيلم تسجيلي عن دور المراة المصرية من تقديم المركز القومي للمرأة، بصوت الفنانة أنعام سالوسة، ورصد الفيلم عدد من المبادرات القومية التي شهدتها المرأة في مصر في عهد الرئيس السيسي.