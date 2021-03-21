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تحصين 240 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الشرقية (صور)

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وليد صالح 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري في الشرقية، إنه تم ختام الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، والتي بدأت أعمالها في السادس من شهر فبراير الماضي ، مشيرا إلي قيام المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 240 ألف و204 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ، و 237 ألف و 526 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع ، فضلا عن ترقيم وتسجيل 12 آلف و 377 رأس ماشية بنسبة تحصين 85 % من إجمالي الثروة الحيوانية خلال الحملة ، بخلاف ما تم تحصينه خلال الفترة البينية قبل موعد انطلاق الحملة.

وتيسيراً على المواطنين أكد مدير مديرية الطب البيطري ، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها ، أو بالإنتقال إلي المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل علي زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة ، للقضاء علي مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادى المتصدع للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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