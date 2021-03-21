شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16 توك توك مخالف لخطوط السير في شوارع الزقازيق بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية تكثيف الحملات اليومية بالشوارع والطرق الرئيسية، لمتابعة التزام سائقي التكاتك بخطوط السير، والمرور على أصحاب المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

من جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملات ميدانية لمتابعة التزام أصحاب التكاتك بخطوط السير والتي تسير بشوارع المدينة، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 16 توك توك مخالف لخطوط السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة، لضبط غير الملتزمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.