شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء للام.. أبرز الأدعية الخاصة فى يوم الاحتفال بعيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوم هو 21 مارس يوم يحتفل فيه العالم بعيد الام، تكريما لها، ونستعرض فى السطور التالية عدد من الأدعية الخاصة بالأم فى يوم عيدها وذلك على النحو الآتى:

دعاء للام يارب أسعد امي واشرح صدرها وارح قلبها وابعد عنها كل مايحزنها اللهم اني استودعتك راحتها فاجعلها اسعد خلقك.

اللهم اخفض لأمي صوتي وطيب لها كلامي وألن واعطف عليها قلبي وارزقني برها ورضاها حتى مماتي.

اللهم إمنح أمي بركه في العمر وأسعد قلبها وفرج عنها همومها ويسر لها أمورها ربي إني أحبها حبا لا يعلمه سواك فاجعل الجنه مسكنها ومكانها.

ربي أسعد أمي عدد ما ضخ قلبها وعدد مارمشت عينيها وأبعد عنها كل سوء يا الله.

ربي زد أمي مكانة حين تركع وزدها محبة حين ترفع وزدها اخلاصآ حين تسجد وزدها صحة وعافية حين تكبر ولا تحرمها الفردوس يا أرحم الراحمين.

اللهم أسعد أمي اضعاف ما أسعدتني اللهم اطل عمرها وارزقني برها.

اللهم ارزق أمي فوق عمرها عمرا وفوق صحتها عافيه ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها دعوة.

اللهم أعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى اللهم وأعنا على الإحسان إليها في كبرها أمي.

اللهم أسعد قلوب أمهاتنا وأستجب دعواتهم وطهر همومهم واغفر ذنوبهم وارح بالهم.

يارب أني أرى أمي تتألم أمام عيني وليس بيدي شيء غير اللجوء إليك والدعاء لها يإرب خذ من عافيتي واسكبها في جسدها يا رحيم أرفق بها.

أسأل الله العلي القدير العزيز الجبار أن يشفي جميع أمهات المسلمين اللهم أفرح قلوبهم و قلوب أحبابهم بشفائِهم.

اللهم إن أمي حبيبة قلبي ورضاها حديث نفسي يارب فارح قلبها وتلطف بها يارب إني أوكل إليك أمر من آذاها فخذ لها حقها واجبر كسر قلبها.