شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يغنى "دعوة أم" باحتفالية الأمهات المثاليات بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفنان على الحجار أغنية "دعوة أم"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت اسم الأم المثالية ، الأول على مستوى الجمهورية وفازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى على الجمهورية من محافظة كفر الشيخ، وجاءت فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.

وأعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: "فاتن طاهر السيد الشناوى الأولى على محافظة بنى سويف ووفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، وسمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحى عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، ودهدى عبد الرحمن محمد على عاصى الأولى على محافظة جنوب سيناء، و فينار سليمان محمود جمعة الاولى على محافظة شمال سيناء.