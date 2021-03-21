شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأم.. منسقة الأمم المتحدة في مصر: لا كلمات توصف صبر وقوة الأمهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا الجميع بعيد الأم بعدد من الصور وتدوينه تهنئة تزامنا واحتفالات عيد الأم.

وكتبت بانوفا على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى تويتر " لا كلمات يُمكنها وصف صبر وجلد وقوة الأمهات في المساعدة في تأمين حياة صحية وآمنة لأطفالهم وأسرهم أثناء كوفيد_19، عيد أم سعيد للجميع" حيث تحتفل عدد من دول العالم اليوم 21 مارس بعيد الأم