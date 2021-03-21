شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى والسيدة قرينته يشهدان فيلما تسجيليا بعنوان "شجرة المستقبل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، اليوم الأحد ، خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "شجرة المستقبل".
ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي ، عددا من الأمهات المثالية في كافة محافظات مصر ومنحهن الدروع والأوسمة.
وأعلنت نيفين القباج ، وزيرة التضامن أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: "فاتن طاهر السيد الشناوى الأولى على محافظة بنى سويف ووفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، وسمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحى عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، وهدى عبد الرحمن محمد على عاصى، الأولى على محافظة جنوب سيناء، و فينار سليمان محمود جمعة الأولى على محافظة شمال سيناء.