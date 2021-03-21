شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى والسيدة قرينته يشهدان فيلما تسجيليا بعنوان "شجرة المستقبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، اليوم الأحد ، خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "شجرة المستقبل".

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي ، عددا من الأمهات المثالية في كافة محافظات مصر ومنحهن الدروع والأوسمة.