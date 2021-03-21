شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة حتى الجمعة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 21 مارس 2021 وحتى الجمعة 26 مارس 2021، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا معتدل ليلا .

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأحد، رياح مثيرة للأتربة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية .

كما يشهد اليوم الأحد فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية و شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة ،وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.