شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بحضور الرئيس السيسي وقرينته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا من وقائع احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي عددا من الأمهات المثالية في كافة محافظات مصر ومنحهن الدروع والأوسمة.
وأعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: "فاتن طاهر السيد الشناوى الأولى على محافظة بنى سويف ووفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، وسمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحى عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، ودهدى عبد الرحمن محمد على عاصى الأولى على محافظة جنوب سيناء، و فينار سليمان محمود جمعة الاولى على محافظة شمال سيناء.