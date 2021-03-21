شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. الرئيس السيسي يشهد احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته يشهدان إلى مركز المنارة لحضور احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية‎.

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعى لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية وهم كالأتي

المركز الأول السيدة/ فاطمة سيد أحمد السيد هريش من الإسماعيلية.

المركز الثاني السيدة/ سعيدة إبراهيم رزق عبدالسلام من كفر الشيخ.

المركز الثالث السيدة/ فوزية حامد محمد حامد حسن من القليوبية.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة كالأتي .

السيدة/ فاتن طاهر السيد الشناوي في بني سويف

والسيدة/ وفاء محمد عبدالله في المنوفية

والسيدة/ سمية عمر على دبل في الشرقية.

والسيدة/ أحلام فتحي عبداللطيف في سوهاج.

والسيدة/ سهير السيد إبراهيم زيدان على محافظة مرسى مطروح.

والسيدة/ هدى عبدالرحمن محمد على عاصي على محافظة جنوب سيناء.

والسيدة/ فينار سليمان محمود جمعة على محافظة شمال سيناء.

وجاءت السيدة/ عايدة محمد إبراهيم خليل على محافظة القاهرة.

والسيدة/ هناء فوزي شحات صهيون على محافظة الأقصر.

والسيدة/ سميرة حسن عبده الدمك على محافظة بورسعيد.

والسيدة/ ناهد سمير احمد محمود على محافظة السويس.

والسيدة/ صباحه أنور شنودة الجندي على محافظة الإسكندرية.

صبحية حسن المرسى الحبال على محافظة الغربية.

والسيدة/ نجاح عبدالمجيد جلال محمد على محافظة المنيا.

والسيدة/ نادية حمودة حمودة العلمي على محافظة دمياط.

والسيدة/ سميرة حسن محمود جاد الكريم على محافظة قنا.

والسيدة/ وفاء عبدالحافظ عبدالمطلب أحمد على محافظة الوادى الجديد.

والسيدة/ نوره السعيد عبدالعزيز عطا الله على محافظة الدقهلية.

والسيدة/ تمام محمد عبداللطيف محمد على محافظة الفيوم.

والسيدة/ آمال سيد أحمد حسنين على محافظة أسوان.

والسيدة/ شاذلية محمود عبداللاه على على البحر الأحمر.

والسيدة/ أنعام عبدالرازق هاشم مسلم على محافظة البحيرة.

والسيدة/ زينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى الأم البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2021، وهى السيدة/ فاطمة إبراهيم عبده عوض من محافظة القاهرة، وجاءت الراهبة / خاريس وبالميلاد / أنجيل جاد الله جورجي محروس بالأم البديلة لمؤسسات الرعاية «كريمي النسب» الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة قنا، أما الأم المثالية من ذوي الهمم فجاءت السيدة/ نعيمة سيد أحمد فرج الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة مرسى مطروح، وجاءت السيدة/ روحية محروس عبدالرحمن حبيب من محافظة المنوفية الأم المثالية لابن من ذوي الهمم الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2021.

أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وهى الفئة التي تم استحداثها هذا العام للمرة الأولى للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي، فقد جاءت السيدة/ وجيهة عبدالجواد عبدالعال علام من محافظة القاهرة الأم الحاصلة على مشروع «التمكين الاقتصادي» الأولى على مستوى الجمهورية، والسيدة/ أمال محمد عبدالعزيز إبراهيم أم شهيد للقوات المسلحة من محافظة الشرقية، والسيدة/ إيمان عبيد محمود عبيد أم شهيد للشرطة من محافظة المنيا.

وأكدت السيدة/ نيفين القباج أن عدد الأمهات الفائزات على مستوى الجمهورية 34 أماً فائزة وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وقد تقدم لمسابقة هذا العام ٤٩٨ أمًا من أجل الاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية، وانطبقت الشروط على ٣٠٧ منهن.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى التهانى للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات السيد/ رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية، التي رأت في عهد السيد/ الرئيس عبدالفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة.