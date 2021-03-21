شكرا لقرائتكم خبر عن ماما آمنة في عيد الأم : «نفسي الحياة ترجع طبيعية ونتجمع في دار المسنين»(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ماما آمنة، إحدى ساكنات دار المسنين، إنها تسكن الدار منذ 4 سنوات، وحرمتها جائحة فيروس كورونا، من الزيارات الدائمة، خوفًا من نقل العدوى إليهن.

وأضافت ماما آمنة، خلال لقاء بالإعلامية داليا أيمن ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أنها اعتادت الجلوس مع زميلاتهن بالدار، أو مشاهدة التلفزيون، مع الحرص على صلاة الفروض الخمسة في أوقاتها، مضيفة «نفسي الحياة ترجع طبيعية ونتجمع تاني».

وتابعت أنها لا تستطيع الخروج من الدار وحدها، بينما ابنتها تقوم بزيارتها، والذهاب بها إلى منزلها لقضاء بعض الأيام معها ومن ثم العودة إلى الدار مرة أخرى، مضيفة «في عيد الأم كنا بنحتفل بشكل جميل وأولادنا بيكونوا حاضرين ولكن كورونا منعتنا من الاحتفالات».