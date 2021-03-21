شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «فكر واختار».. ندوة تثقيفية حول أثار الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز الإعلام بالزقازيق، بالتعاون مع فرع المجلس القومى للسكان بالشرقية، ندوة تثقيفية لقيادات العمل السكانى بمديريات الصحة، والزراعة، والشباب والرياضة بعنوان “الزيادة السكانية وأثارها السلبية على التنمية المستدامة ”، وذلك ضمن الحملة الإعلامية للتوعية بالقضية السكانية، تحت شعار ” فكر واختار تنظيم الأسرة أحسن قرار” التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات.

ومن جانبه أوضح أبوزيد عطية، مدير عام المجلس القومي للسكان بالشرقية، أن مفهوم الانفجار السكاني هو الزيادة الهائلة في عدد السكان، نتيجة لزيادة عدد المواليد وقلة عدد الوفيات وما يترتب عليه من آثار سلبية على جميع نواحي الحياة، فالزيادة السكانية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين، وتسبب زيادة معدل الفقر والبطالة وانخفاض مستوي التعليم، وضعف الخصائص السكانية وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية الندوات التثقيفية للحد من الأثار السلبية للزيادة السكانية المؤثرة في معدلات التنمية المستدامة في مصر، والتى تحتاج إلى تكاتف المواطنين مع مؤسسات الدولة، وتبصير المواطنين بالدور الذي تقوم به الدولة لتحسين الخصائص السكانية، والمبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية لتحسين صحة المواطنين كمبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.