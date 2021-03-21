شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء للام ..أفضل هدايا في عيدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع احتفالات الكثير حول العالم وخاصة في مصر والدول العربية بيوم عيد الأم، يتجه الكثير للبحث عن أدعية مختلفة يقومون بتوجييها لوالدتهم في هذا اليوم.

وصباح اليوم، تصدر تريند جوجل دعاء للام، الكلمة الأثر بحثاً وتداولاً عبر محركات البحث جوجل، ومن أبرز تلك الدعوات.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك

اللهمّ اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهمّ أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضمانك وأمانك وإحسانك .

اللهمّ ارزقها عيشاً قاراً، ورزقاً داراً، وعملاً باراً، اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قولٍ أوعمل.

يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقها أجمل مما تتمنّى وأسعِد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله .

كما جاء أبرز دعاء للام صلّي اللهم وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا؛ اللهم ارزق امي عيشاً قاراً، ورزقاً داراً، وعملاً بارا‎ً.

اللهم ولا تتوفاها إلّا وهي راضية عنّا تمام الرضى.

اللهمَّ لا تجعل لوالدتي ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهمَّ وأقرَّ عينيها بما تتمناه لنا في الدنيا.

دعاء للام المتوفية اللهم اغفر لوالدتي وارحمها وعافها وأعف عنها وأكرم نزلها، ووسّع مدخله واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقّها من الخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذها من عذاب القبر.

اللهم ارحم فقيدة قلبي وانس وحشتها واجمعني بها في جنتك، اللهم ارحمها بقدر شوقي لها اللهم ارحم أمي واغفر لها .

اللهم إرحم من تساوت عندهم الأوقات لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يُضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم واسقهم بفيض من جنتك .

اللهم ارحم امي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنه هي وجميع موتى المسلمين .

اللهم أرحم أمي فهي أغلى مافقدت وأسألك يارب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها .