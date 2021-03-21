شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يُعلن مصر خالية من مرضى الفصيلة الخيلية «الرعام والزهري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأحد، إن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE أعلنت عبر موقعها الرسمي، خلو جمهورية مصر العربية رسميًا من مرضى الفصيلة الخيلية «الرعام والزهرى»، موضحًا أن ذلك جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية ودعم مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي

وأضاف وزير الزراعة في بيان، الأحد، أن إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية قرارها بشأن خلو مصر من هذه الأمراض يأتي من خلال وتنفيذ خطط الاستعداد والإنذار المبكر والمسوح الوبائية، والإجراءات المحجرية بالإضافة إلى القدرات التشخيصية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية في التشخيص المعملي الدقيق للكشف عن أي حالة مرضية وبائية في الفصيلة الخيلية

وأوضح وزير الزراعة أن هذا الإعلان يسهم في زيادة فرص تصدير الخيول المصرية ومشاركتها في الأحداث الرياضية العالمية، ويدعم أيضًا جهود القيادة السياسية في استعادة الإرث والتاريخ العريق لمصر في مجال تربية وتصدير الخيول العربية الأصيلة إلى دول العالم

وأشاد وزير الزراعة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للخدمات البيطرية للسيطرة على الأمراض والأوبئة والقضاء عليها من خلال حملات التحصين الدورية المكثفة والقوافل العلاجية مشيرًا إلى أن هذه القوافل نجحت في السيطرة على الأمراض التي تهدد صحة الثروة الحيوانية المصرية