شكرا لقرائتكم خبر عن ماما عائشة : كورونا حرمنا من الاحتفال بعيد الأم في دار المسنين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ماما عائشة، إحدى ساكنات دار المسنين، إن الدار كانت تحرص دائمًا على عمل حفلات وزيارات للأمهات بمناسبة «عيد الأم»، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد، حالت دون ذلك.

وأضافت ماما عائشة، خلال لقاء بالإعلامية داليا أيمن ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن دار المسنين، يهتم بساكنات الدار اهتمام كبير، خوفًا عليهن من عدوى فيروس كورونا، وهو ما تسبب في منع الاحتفال بعيد الأم بداية من العام الماضي.

وتابعت أن قبل كورونا، كانت السيدات تحرص على التجمع للحديث بشكل فكاهي أو بعض الأمور الأخرى يوميًا، بينما بعد جائحة كورونا، أصبح التجمع قليلًا، بالإضافة إلى أن الزيارات باتت صعبة، متمنية في عيد الأم أن تكون مصر بخير وتنتهي جائحة كورونا في أقرب وقت.