شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف طريق خط 12 بتكلفة 20 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الأحد، استكمال أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق خط 12 والجاري رصفه بطول 8 كيلو بنطاق مدينة طوخ بتكلفة 20 مليون جنيه.

ويتم الرصف بنظام FDR الترميم الذاتي، والذي يعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير 60% من تكلفة الرصف مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم.

وأكد محافظ القليوبية في تصريحات صحفية، الأحد، أن هذا النوع الجديد من أنظمة الرصف يأتي ضمن خطة المحافظة بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة، لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل المحافظة لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.

وتفقد محافظ القليوبية أعمال وضع الطبقة الأسفلتية بسمك 5 سم عند مدخل قرية بلتان كما تفقد المحافظ أعمال كشط الطريق عند مدخل قرية برشوم ووجه باستغلال ناتج القشط في رصف الطرق الترابية بالقرى

رافق محافظ القليوبية في الجولة المهندسة نهى أيوب، مدير مشروعات القليوبية بالهيئة العامة للطرق والكباري، ومصطفى حسانين، نائب رئيس مدينة طوخ

محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف بطريق خط 12

محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف بطريق خط 12

محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف بطريق خط 12

محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف بطريق خط 12

محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف بطريق خط 12