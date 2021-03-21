«الكنيسة السريانية» تحيي الذكرى الـ7 لنياحة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيت الكنيسة السريانية الذكرى السابعة لانتقال ونياحة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص، بطريرك الكنيسة السريانية، بصلاة قداس الهى أمس.

الكنيسة السريانية تحيى الذكرى السابعة لنياحة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص بقداس الهى (صور)

وأقام البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني خدمة (تشمشت) خاصة بالبطاركة الراقدين وذلك عند أضرحة البطاركة، في دير مار أفرام السرياني في معرّة صيدنايا.

الكنيسة السريانية تحيى الذكرى السابعة لنياحة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص بقداس الهى (صور)

شارك في الصلاة، المطران مار يعقوب باباوي، النائب البطريركي لشؤون الرهبان وإدارة إكليريكية مار أفرام السرياني اللاهوتية في معرة صيدنايا، ورهبان الدير وطلاب الإكليريكية.

الكنيسة السريانية تحيى الذكرى السابعة لنياحة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص بقداس الهى (صور)

وفى سياق متصل احتفل المطران مار يعقوب باباوي، النائب البطريركي لشؤون الرهبان وإدارة إكليريكية مار أفرام السرياني اللاهوتية في معرة صيدنايا، برئاسة القدّاس الإلهي في كنيسة مار أفرام بدير مار أفرام في معرة صيدنايا، بمشاركة الأب القس مرقس أبراهام، والأب الربان بنيامين عبود.

الكنيسة السريانية تحيى الذكرى السابعة لنياحة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص بقداس الهى (صور)

وعقب الصلاة ألقى عظة روحية قدّم فيها التهاني للبطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بعيد شفيعه مار أفرام، كما تحدّث عن فضائل هذا القديس العظيم وعلمه الغزير الذي أغنى به الكنيسة بالإضافة إلى الخدمة الإنسانية التي قدّمها في حياته فأصبح مثالاً لنا نقتدي به ونسير في خطاه. وأشار إلى توصيات مار بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس لتحسين الخدمة في البشارة.

الكنيسة السريانية تحيى الذكرى السابعة لنياحة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص بقداس الهى (صور)

و‎خلال القدّاس، قام المطران مار يعقوب باباوي برسامة الراهب إلياس إيليا والأفودياقون سليمان شالوحة شماسين إنجيليين.

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الكنيسة السريانية تحيى الذكرى السابعة لنياحة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص بقداس الهى (صور)

الكنيسة السريانية تحيى الذكرى السابعة لنياحة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص بقداس الهى (صور)

الكنيسة السريانية تحيى الذكرى السابعة لنياحة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص بقداس الهى (صور)

الكنيسة السريانية تحيى الذكرى السابعة لنياحة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص بقداس الهى (صور)