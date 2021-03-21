شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موسم الحصاد .. قوافل «زراعة الإسكندرية» تواصل مكافحة «أصداء القمح» و«الرقاد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكى صالح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية ، إن المديرية من خلال إدارة الإرشاد الزراعي تواصل تكثيف عمل القوافل خلال الفترة الحالية والمقبلة، للمرور على زراعات القمح بمختلف أنحاء المحافظة، تزامنا مع قرب موسم الحصاد والتكوين العجينى للغلال.

وأضاف زكى لـ المصري اليوم أن المهندسة تريزا سعد عطا الله مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي في المديرية ترأست قوافل زراعية للمرور على زراعات القمح وتوعية المزارعين بمكافحة الأصداء التي تصيب القمح وكذا القراد خاصة وانهما متزامنان مع المرحلة الاخيرة من تكوين المحصول .

ولفت إلى أن القافلة قامت بالمرور اليوم الأحد، على زراعات القمح بزمام العامرية لمواجهة الإصابة بالصدأ والحد من انتشارها للحفاظ على المحصول، حيث شارك فيها إلى جانب مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، المهندس أيمن عبدالستار مدير إدارة المكافحة، والمهندس صلاح شعبان العسال رئيس قسم المكافحة الحقلية، والمهندسة دعاء عفيفي إمام نائب مدير إدارة المكافحة، والمهندس عبدالرحمن محمد كمال رئيس قسم الرقابة على المبيدات، وتلاحظ أن حالة النباتات جيدة كما تم التوعية بأهمية المتابعة والفحص الدوري للحقول المنزرعة وإستخدام المبيدات الموصي بها من قِبل الوزارة لعلاج الاصداء، كما تم المرور على بعض الزراعات المجاورة ومتابعة المصايد للحفاظ على المحصول.

وفى سياق متصل، وفى إطار الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، تم المرور على حقول القمح الإرشادية والمقارنة بمنطقة مريوط بإدارة العامرية الزراعية بقرية عرابى بحضور كلاً من الدكتور أحمد جاد الله أستاذ القمح بمركز البحوث الزراعية، والدكتور رمضان البهي أستاذ الحشرات بمركز البحوث الزراعية، والدكتور ياسر حجازي إرشاد زراعى مديرية الزراعة بالإسكندرية، وإبراهيم الكردى قائد ريفي بقرية عرابى، والدكتور أحمد راضى مسؤول الإرشاد بالعامرية، وتلاحظ أن الحالة العامة للأقماح جيدة ولا توجد أصداء ولا رقاد كما تم رصد حالة إصابة بسيطة فقط بالقواقع وتم توصية المزارعين بضرورة المقاومة الجماعية.

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قبل موسم الحصاد .. قوافل "زراعة الاسكندرية" تواصل مكافحة "أصداء القمح" و"الرقاد" (صور)

قبل موسم الحصاد .. قوافل "زراعة الاسكندرية" تواصل مكافحة "أصداء القمح" و"الرقاد" (صور)

قبل موسم الحصاد .. قوافل "زراعة الاسكندرية" تواصل مكافحة "أصداء القمح" و"الرقاد" (صور)

قبل موسم الحصاد .. قوافل "زراعة الاسكندرية" تواصل مكافحة "أصداء القمح" و"الرقاد" (صور)

قبل موسم الحصاد .. قوافل "زراعة الاسكندرية" تواصل مكافحة "أصداء القمح" و"الرقاد" (صور)

قبل موسم الحصاد .. قوافل "زراعة الاسكندرية" تواصل مكافحة "أصداء القمح" و"الرقاد" (صور)

قبل موسم الحصاد .. قوافل "زراعة الاسكندرية" تواصل مكافحة "أصداء القمح" و"الرقاد" (صور)

قبل موسم الحصاد .. قوافل "زراعة الاسكندرية" تواصل مكافحة "أصداء القمح" و"الرقاد" (صور)