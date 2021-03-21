شكرا لقرائتكم خبر عن منصة الكهرباء الموحدة .. استعلم عن فاتورة الكهرباء وسجل قراءة العداد من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشر البحث على محرك بحث جوجل عن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء المعروفة اختصارًا باسم منصة الكهرباء والتى يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وأيضًا إدخال قراءة عداد الكهرباء بالإضافة إلي دفع فاتورة الكهرباء.

تشترط منصة الكهرباء للاستفادة من خدماتها التسجيل في الموقع، فى حالة التسجيل المسبق سيطلب الموقع إدخالة رقم المحمول وكلمة المرور، أما فى حالة التسجيل للمرة الأولي فسيطلب إدخال رقم المحمول، الاسم الأول، الاسم الثاني، كلمة المرور، البريد الالكتروني، الجنسية، الرقم القومي.

تقوم منصة الكهرباء الموحدة التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء بتقديم نحو 18خدمة لمستخدميها وهي:

خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وأيضًا دفع فاتورة الكهرباء. تسجيل قراءة عداد الكهرباء. تركيب العدادات الكودية القانونية. تركيب عداد كهرباء بل تالف. تغيير اسم صاحب العداد. طلب شهادة بيانات تعاقد أو تصالح. خدمة تركيب عداد كهرباء جديد. خدمة تغيير اسم صاحب العداد. خدمة تركيب عداد كهرباء بدل فاقد. خدمة تركيب عداد كهرباء بدل تالف. خدمة استبدال عداد بقدرة أكبر. خدمة طلب رفع عداد. خدمة طلب فحص عداد. خدمة توصيل تيار مؤقت. خدمة تعديل توصيلة العداد. خدمة جدولة مديونيات على أقساط شهرية. طلب توصيل التيار الكهربي للمباني السكنية. طلب توصيل التيار الكهربي للمنشآت الاستثمارية.

لم يتم تفعيل سوي خدمة طلب تركيب عداد كودي فقط حتى الآن.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يستطيع المواطنين الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من المنزل عن طريق الدخول على موقع شركة توزيع الكهرباء المختصة، وتوجد عدد 9 شركات لتوزيع الكهرباء على على مستوي محافظة مصر، ويجب على المواطن معرفة اسم الشركة التابع لها محل إقامته، والتى يكون اسمها موجودًا على إيصال فاتورة كهرباء والدخول علي الموقع المختص.

معرفة فاتورة الكهرباء

معرفة فاتورة الكهرباء من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

معرفة فاتورة الكهرباء من شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

معرفة فاتورة الكهرباء من شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

معرفة فاتورة الكهرباء من شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

معرفة فاتورة الكهرباء من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

معرفة فاتورة الكهرباء من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

معرفة فاتورة الكهرباء من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

معرفة فاتورة الكهرباء من شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

معرفة فاتورة الكهرباء من شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

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منصة الكهرباء الموحدة.. استعلم عن قيمة فاتورة الكهرباء وسجل قراءة العداد من المنزل