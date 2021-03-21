شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة وانتظام حركة الملاحة في الغردقة خلال أول أيام فصل الربيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بداية اليوم الأول من فصل الربيع شهدت مدينة الغردقة بالبحر الأحمر اليوم الأحد ارتفاعا في درجة الحرارة وحالة من الاستقرار في الأحوال الجوية متمثلة في الشمس الساطعة، وسكونا وهدوءا في حركة الرياح والأمواج واختفاء للسحب بشكل تام وانتظام في الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

وأن هذه الأجواء شجعت السائحين على النزول للبحر أمام شواطئ القري السياحية والقيام برحلات الغطس والأنشطة للبحرية وزيارة الجزر البحرية.

فيما أعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة بمدينة الغردقة اليوم السبت نهارا ٣٣ درجة وليلا ٢١ درجة.