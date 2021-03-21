شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تعلن فتح باب التقدم لدعم المشروعات الابتكارية للطلاب والباحثين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الاسكندرية، الأحد، فتح باب التقدم للحصول على منح ممولة لدعم المشروعات البحثية الإبتكارية لشباب الباحثين والطلاب من خلال برنامج، TICO ALEX-INNOVA CALL 1-2021، وذلك في إطار التعاون بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وذكرت الجامعة، أن البرنامج يقع في 4 مجالات هي العلوم الطبية والصيدلانية، والعلوم الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلوم الحياة، موضحاً أن باب التقديم لهذه المنح مفتوح حتى ٣١ مارس ٢٠٢١، وأن الأولوية سوف تعطى للبحوث الإبتكارية التطبيقية التي تهدف إلى الإسهام في حل مشكلة جائحة فيروس كورونا المستجد أو أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ على أن يكون لها مخرجات تطبيقية ونماذج أولية.

وأوضحت الجامعة تفاصيل البرنامج:تبلغ قيمة تمويل المشروع الواحد ٣٠ ألف جنيه مصري لشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا (الماجستير – الدكتوراة)، و١٥ ألف جنيه مصري لطالب المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) على ألا تتجاوز مدة التنفيذ عن عام واحد كحد أقصى، وأن تمويل هذه المنح سيتم من خلال مشروع مكتب التايكو بجامعة الإسكندرية.

لمزيد من التفاصيل والتقدم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.tico.alexu.edu.eg، وكذا زيارة مقر مكتب التايكو بوحدة إدارة مشروعات التطوير- مبنى وحدة إدارة المشروعات بكلية الهندسة بالشاطبي- الدور الثاني ،البريد الإلكتروني ،[email protected]، وفاكس: 03/5907387.

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