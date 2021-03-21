شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 31500 طن ألمونيوم لميناء سفاجا و13 ألف طن بروبلين لموانئ السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الاحد أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 53300 طن بضائع و574 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 48000 طن بضائع و266 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 5300 طن بضائع و308 شاحنة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم الاحد لاستقبال السفينتين محبة ونما اكسبريس بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء السفينة BS Valleta وعلى متنها 31500 طن المونيوم قادمة من استراليا والسفينتين امل وبوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج

واستقبلت موانئ السويس السفينة Atlantic Gas وعلى متنها 13 الف طن بروبلين .

وتشهد منطقة البحر الاحمر حالة من الاستقرار في الطقس وهدوء في حركة الامواج واختفاء للسحب