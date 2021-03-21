شكرا لقرائتكم خبر عن الهجان يجري جولة نيليه لتفقد التعديات علي نهر النيل بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة نيليه بالقناطر الخيرية، للاشراف على تنفيذ الموجه ال 17 لازالة التعديات علي أملاك الدولة، والتي بدأت أمس السبت، وذلك في إطار تعليمات وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

تستهدف الموجة، الحفاظ على حق الدولة، واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية لمجرى نهر النيل، حيث تمت ازالة 50 حالة تعدى بمساحة 2688م2 بمدن بنها والقناطر الخيرية وطوخ كفر شكر، خلال اليوم الأول.

كما تفقد المحافظ جميع المخالفات الأخرى الموجودة علي نهر النيل بنطاق مدينة القناطر الخيرية، موجها بحصرها للبدء في إزالتها، مؤكدا أن الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، وتم التنسيق مع كافة المستويات الأمنية لتنفيذ الازالات تنفيذا للقانون وفرض هيبة الدولة.

ووجه المحافظ رئيس المدينه بإزالة التعديات والاشغالات بشكل فوري وتحرير محاضر لأصحابها وموافاة المحافظة بتقرير يومي ببيان الحالات وما تم من إجراءات حيالها.

وعلي هامش الجولة تفقد المحافظ أيضا مشروع توسعة موزع كهرباء مدينة القناطر الخيرية، لإضافة خلايا جديدة لتغذية مستشفى القناطر الخيرية العام الجديدة ومستشفى الحروق موجها بسرعه الانتهاء من المشروع.

حاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، واللواء ياسر منصور مدير المسطحات المائيه بالقناطر الخيرية.

محافظ القليوبية يقوم بجولة نيليه لتفقد التعديات علي نهر النيل بالقناطر الخيريه

محافظ القليوبية يقوم بجولة نيليه لتفقد التعديات علي نهر النيل بالقناطر الخيريه

محافظ القليوبية يقوم بجولة نيليه لتفقد التعديات علي نهر النيل بالقناطر الخيريه

محافظ القليوبية يقوم بجولة نيليه لتفقد التعديات علي نهر النيل بالقناطر الخيريه

محافظ القليوبية يقوم بجولة نيليه لتفقد التعديات علي نهر النيل بالقناطر الخيريه

محافظ القليوبية يقوم بجولة نيليه لتفقد التعديات علي نهر النيل بالقناطر الخيريه