شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: انتهاء الأعمال الهندسية لمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المبنى الجديد للوزارة فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمبنى فى إطار جهود الحكومة استعدادا لانتقال الوزارات خلال العام الجارى للعمل من العاصمة الإدارية .

وخلال الجولة استمع شعراوى، إلى شرح من مساعد رئيس الهيئة الهندسية المخطط العام للحى الحكومى و كافة مكونات مبنى الوزارة ومراحل التجهيز والأعمال الإنشائية والتقسيمات المخططة لأماكن تواجد جميع العاملين داخل المبنى والتى تم فيها مراعاة الراحة التامة خلال عمليات الدخول والخروج ومراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللازمة فى كل دور من المبنى، ومراعاة مختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية التى تراعى أساليب العمل الحكومية، كما اطلع وزير التنمية المحلية على الموقف التنفيذى للبنية التحتية التكنولوجية لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة".

كما استمع شعراوى إلى عرض من قيادات الوزارة لكافة الخطوات والجهود التى تم القيام بها خلال الفترة الماضية استعداداً للانتقال للعاصمة الجديدة وتنفيذ توجيهات الوزير، خاصة فيما يخص التدريب للعاملين والأعداد التى سيتم نقلها وتطوير القدرات البشرية للموظفين وبناء القدرات وتنمية المهارات.

وفى ختام جولة "شعراوى" للمبنى، أشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى متابعة تنفيذ كافة المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيداً بدور شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعمال مصر فى هذا المشروع القومى العظيم وعلى تضحياتهم فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم ومنها مصر من تداعيات فيروس كورونا.

وأكد اللواء محمود شعراوى على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية كبرى سيسجلها التاريخ للقيادة السياسية وسوف تجنى ثمارها الأجيال القادمة وسيكون الانتقال للعاصمة الجديدة بدء عصر جديد من العمل الحكومى المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، مشيراً إلى المتابعة والزيارات المستمرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة كافة المستجدات على أرض الواقع أولاً بأول.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تابع خلال الفترة الماضية الإجراءات الخاصة بتقسيم موظفى الوزارة لتلقى الدورات التدريبية اللازمة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهات المعنية بالدولة، لافتاً إلى عقد عدد من الندوات بمقر الوزارة لتأهيل الموظفين للعمل داخل مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، وتقييمهم لاختيار أفضل المرشحين و المؤهلين من الموظفين لضمان وجود عناصر قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر فى وجود جهاز إدارى كفء وفعال، لافتاً إلى أن وزارة الاتصالات قامت بعمل خطة تدريب للعاملين بالوزارة فى عدة مجالات منها التحول الرقمى والبرمجة والشبكات وإدارة المشروعات والموارد البشرية .

وأشار "شعراوى" إلى أنَّ الأعمال الهندسية والتشطبيات لمبنى الوزارة بلغت نسبتها 100%، بالإضافة للانتهاء من أعمال الواجهات والتشطيبات الداخلية، وجارى الانتهاء من أعمال "التأثيث المكتبى" طبقاً للدرجات الوظيفية والتى يتم فيها مراعاة النظم الحديثة فى الإدارة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء لتتلاءم مع وظائف العمل المختلفة ومواكبة التطور الدائم فى الإدارة .

وعقب تفقد اللواء محمود شعراوى لمبنى الوزارة قام بجولة تفقدية لساحة الشعب التى يوجد بها أعلى وأضخم سارى علم فى العالم، وكذلك النصب التذكارى الذى صمم بطابع فرعونى من حيث استخدام الأعمدة والزخارف ويتكون من جزئيين على الشكل الدائرى، حيث استمع إلى شرح من قيادات شركة العاصمة الإدارية حول الأعمال الإنشائية الخاصة بساحة الشعب والنصب التذكارى.