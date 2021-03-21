شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو
-البطاطس 4 جنيهات
-البصل بـ 5 الأبيض
-البصل الأحمر 7جنيهات
- الكوسة 6 جنيه للكيلو
- الجزر 5 جنيهات
-الخيار 5 جنيه.
- الجوافة 9 جنيه
- الباذنجان الرومى بـ 5.5 للكيلو
-الفلفل الرومى بـ 9 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 6.5 حنيه
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه
- الفلفل الألوان 20 والليمون 21 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
-التفاح السكرى 26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
- اليوسفى 9 جنيهات
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8.5 جنيه
-البرتقال بسرة 8.5 جنيه