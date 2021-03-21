شكرا لقرائتكم خبر عن هل هلالك شهر مبارك.. إمساكية شهر رمضان لعام 1442 هجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 22 يوما تفصلنا عن شهر رمضان، الذى ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث كشفت الحسابات الفلكية أن غرة الشهر المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالى ليوم الرؤية).

وبهذه المناسبة ينشر ”الخليج 365” إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجرية..

- الثلاثاء 13 أبريل الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الأربعاء 14 أبريل الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الخميس 15 أبريل الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 49 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الأحد 18 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الاثنين 19 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 53 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 20 أبريل الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 55 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30.

- الأربعاء 21 أبريل الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 57 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:29، إمساك 3:29، الفجر 3:49، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الخميس 22 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 59 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الجمعة 23 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 1 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29

- السبت 24 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 2 دقيقة، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 4 دقيقة، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:24، إمساك 3:24، الفجر 3:44، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الاثنين 26 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقيقة، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 27 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 8 دقيقة، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 28 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الخميس 29 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 12 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأحد 2 مايو الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 17 دقيقة، صلاة المغرب 6:33 ، العشاء 7:58 ، السحور 1:16، إمساك 3:16، الفجر 3:36، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الاثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 7:59 ، السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:10، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 4 مايو الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 8:00 ، السحور 1:13، إمساك 3:13، الفجر 3:33، الشروق 5:09، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 5 مايو الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 24 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:08، الظهر 11:51، العصر 3:29 .

- الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 26 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:02 ، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأحد 9 مايو الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:04 ، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

- الإثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:05 ، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

- الثلاثاء 11 مايو الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28.

- الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28.