شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: انتهاء تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية خلال الربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف التقرير أن المشروع الذى يعد من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، كما يجرى تنفيذ مشروع انشاء رصيف 3/85 والذى يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذى سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 مليون طن / سنة، حيث بلغت نسبة تنفيذه 75 %.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية العام الماضى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 407 ملايين جنيه والذى تبلغ مساحته 15 ألف متر مربع ويتكون من 4 طوابق "5 مستويات" ثلاثة منها للتخزين الجمركى والرابع للاستخدام اليومى للعملاء، ويسع الجراج حوالى 4000 سيارة.
ويساهم الجراج فى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية و يساعد فى تشغيل المنطقة السياحية المُزمع إنشائها مستقبلاً والتى تتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجارى ومنطقة المارينا.