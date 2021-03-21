شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إعلان مصر خالية رسمياً من مرضى الفصيلة الخيلية "الرعام والزهرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” أعلنت عبر موقعها الرسمي، خلو مصر رسمياً من مرضى الفصيلة الخيلية "الرعام والزهرى".

وقالت الوزارة إن ذلك جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية ودعم مساهمة قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى من خلال و تنفيذ خطط الاستعداد والإنذار المبكر والمسوح الوبائية، و الأجراءات المحجرية بالإضافة إلى القدرات التشخيصية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية فى التشخيص المعملى الدقيق للكشف عن أى حالة مرضية وبائية فى الفصيلة الخيلية.

وأضافت أن هذا الإعلان يسهم في زيادة فرص تصدير الخيول المصرية ومشاركتها في الأحداث الرياضية العالمية، وهو ما يدعم أيضا جهود القيادة السياسية في استعادة الإرث والتاريخ العريق لمصر فى مجال تربية وتصدير الخيول العربية الأصيلة إلى دول العالم.

وأشادت الوزارة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للخدمات البيطرية للسيطرة على الأمراض والأوبئة والقضاء عليها من خلال حملات التحصين الدورية المكثفة و القوافل العلاجية.