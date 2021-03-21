شكرا لقرائتكم خبر عن القمح تقلت سنابله .. تعرف على مناطق هبوب الرياح ورقاد القمح في المحافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ في وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، نشرة تعريفية لمزارعي محصول القمح على مستوى المحافظات بأماكن هبوب الرياح خلال الاسبوع الجارى، وتعرض القمح بها إلى ما يسمى بـ«الرقاد».

وقال «فهيم»، أن اليوم الأحد تتعرض 5 محافظات لأماكن هبوب رياح ما يؤثر بالسلب على القمح وهى بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وجنوب الجيزة، والاثنين جنوب الدلتا والقليوبية والجيزة وكل الصعيد والوادى الجديد، فيما تهب الرياح الثلاثاء المقبل على مناطق الجيزة والبحيرة وكل الصعيد والوادى الجديد، والاربعاء على مناطق معظم مناطق الجمهورية، والخميس المقبل تشهد المحافظات هدوء الرياح.

وأضاف أنه مع أن معظم أصناف القمح المنزرعة مقاومة للرقاد لكن في ظل ظروف مناخية «معانده» يجب العمل على حمايته من الرقاد، وخاصة مع ما هو متوقع من ارتفاع كبير في الحرارة وتوقع هبوب رياح خماسينية خلال أوقات متفرقة من الأسبوع الجاري في الفترة من السبت وحتى الأربعاء.

وأشار إلى أن الرقاد يسبب خسارة في إنتاجية محصول القمح تقدر نسبتها بحوالي من 20 إلى 25 ٪ في كثير من الحالات، كما يعمل الرقاد في محصول القمح على صعوبة حصاد النباتات ويزيد من تكاليف الحصاد، كما تكون الحبوب الناتجة من نباتات القمح التي رقدت ضامرة وصغيرة، وكذا يكون لون التبن الناتج من تلك النباتات داكن وليس أبيض.

ولفت إلى أن هناك أسباب وراثية للرقاد «الصفات الوراثية للصنف»، حيث توجد أصناف تميل للرقاد، وهذه صفة وراثية في الصنف نفسه، وخاصة الأصناف البلدية اللى ما زال بعض المزارعين يزرعونها، والزراعة في أحواض بالبدار (الزراعة على مصاطب بالسطارات أو بالنقر بتكون اكثر مقاومة)، زيادة الكثافة النباتية في الزراعة (يعني اللي زرع بمعدل تقاوي يزيد عن 70 – 75 كجم)، وزيادة التسميد الأزوتى وخاصة اليوريا أو تأخير الدفعة الأخيرة لتكون أثناء الطرد والتزهير وخروج السنابل (يعني اضافة اكثر من 90 وحدة آزوت في الأراضي القديمة أو أكثر من 120 وحدة في الأراضى الجديدة)، والري على فترات متباعدة أو الري يليها سقوط أمطار، والري أثناء أو قبل هبوب الرياح وهذة أهم سبب ويزيد من الرقاد الأسباب السابقة.

ونصح المزارعين في هذة المناطق بمنع الرى قدر الامكان، والرش بالكالسيوم بورون (لتر للفدان)- أو سترات البوتاسيوم (1.5 لتر للفدان) كونه مهم جداً في الطور اللبني وبدايات الطور العجيني.

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