شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية نستهدف 502 ألف و971 طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديريه الصحة بالغربيه تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم»، أعمالها لطلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة الغربية، بفحص الطلاب بشكل ظاهري بإجراء قياس الطول والوزن

أوضح الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحه بالغربيه، إن المستهدف ٥٠٢٩٧١ طالبا وقد تم توقيع الكشف على عدد ٢٩١٣٥٤ طالبا منذ بداية الحملة وتحويل ٧٥٠١١ طالبا إلى عيادات التأمين الصحي موزعين على جميع المدرس على مستوى المحافظة وتتولى تسجيل هذا البيانات وقياس الطول والوزن وإجراء التحاليل الطبية فرق طبية مخصصه لهذا الغرض مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، وتقديم الدعم اللازم للمبادرة لتحقيق أهدافها

وأشارت الدكتوره نشوي مازن مدير إدارة الرعايه الاساسيه، إلى أن المبادرة تهدف لفحص طلاب المرحلة الابتدائية، للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة، موضحًا أن هذه الفحوصات تتم ظاهريًا عن طريق قياس الطول والوزن ونسبة الهيموجلوبين بالدم لاكتشاف الأنيميا مبكرًا وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة التامين الصحى بالمحافظة، لاستهداف تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة.