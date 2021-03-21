بـ«تورتة مطبوع عليها صورته».. كهنة الإسكندرية يحتفلون بعيد رسامة الوكيل البابوي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت بطريركية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، أمس احتفالية تحت عنوان «لقاء المحبة»، شملت 5 مناسبات دينية واجتماعية، بحضور أساقفة وكهنة بمقرر الكاتدرائية.

وبدأت البطريركية الاحتفالية بعيد رسامة القمص ابرام اميل الوكيل البابوى، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى في الاسكندرية، حيث احتفلت القيادات الكنسية بالعيد بـ«تورتة مطبوع عليها ثورته»، فيما شملت الاحتفالية ايضاً تكريم عدد من العاملين السابقين في البطريركية ممن أحيلوا إلى التقاعد لبلوغهم سن المعاش، وكذا تكريم الأمهات في عيد الأم وأيضا تكريم الذين تتوافق أعياد ميلادهم شهر مارس الجارى.

بـ"تورتة مطبوع عليها صورته" .. كهنة الاسكندرية يحتفلون بعيد رسامة الوكيل البابوى (صور)

بـ"تورتة مطبوع عليها صورته" .. كهنة الاسكندرية يحتفلون بعيد رسامة الوكيل البابوى (صور)

بـ"تورتة مطبوع عليها صورته" .. كهنة الاسكندرية يحتفلون بعيد رسامة الوكيل البابوى (صور)

حضر الاحتفال الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير مارمينا العجائبي في الكينج مريوط غرب الاسكندرية، والقمص رويس مرقس الوكيل البابوى السابق وراعى كنيسة السيدة العذراء والقديس العظيم مارجرجس غبريال، والقس بولس عوض أمين بيت العائلة المصرية.

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