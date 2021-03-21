شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح ميناء العريش البحري يعتبر شريان حياة جديد لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد شريف، مدير ميناء العريش البحري، أن إعادة افتتاح الميناء أمام حركة التصدير وتطويره يعتبر شريان حياة جديد لمصر ولجميع أبناء محافظة شمال سيناء..لافتًا إلى استقبال عشرات السفن التجارية من مختلف دول العالم .

وأضاف شريف، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية في تجهيز المخططات المطلوبة لتطوير وتحديث الميناء طبقا للدراسات الاقتصادية العالمية في التشغيل ليكون ميناء عالميا على ساحل البحر المتوسط .

أشار إلى أن عمليات التطوير مستمرة، حيث تم انشاء حوض داخلى لاستقبال السفن بغاطس 7 أمتار وطول 140 مترا، وجارى انشاء حوض خارجى بأعماق أكبر لاستقبال السفن حتى غاطس 12.. إلى جانب تطوير آخر لأرصفة تصل إلى 2000 مترا وبغاطس أكبر لزيادة سعة التصدير والاستيراد.. مما يزيد من امكانيات وموارد الهيئة الاقتصادية نتيجة لزيادة حمولات السفن والمراكب بالميناء .

ولفت إلى زيادة الغاطس لاستقبال سفن أعمق وأطول، وأن هناك تيسرات كبيرة للمستثمرين للاستثمار خارج نطاق العريش في المياه التعدينية، إلى جانب فتح أسواق جديدة شمال أفريقيا وأوربا بتيسيرات لزيادة الحركة واتاحة فرص عمل لتصدير وتشغيل منتجات سيناء من الرخام والرمل الزجاجى والملح والأسمنت وغيرها من ثروات سيناء مما يعود بالنفع على أهالى شمال سيناء ومصر