شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتطهير مجلس مدينة نخل لمجابهة فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس مدينة نخل بوسط سيناء عن مواصلة أعمال رش وتطهير مختلف المصالح الحكومية ومنازل المواطنين، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، أنه تم رش وتطهير ديوان عام المجلس، حيث تم تطهير مختلف المكاتب الخاصة بالموظفين وقاعة الاجتماعات الكبري، بجانب تطهير مبني الاستراحات الملحقة بالمجلس والمسجد.

أضاف فرج، أن ذلك يأتي ضمن خطة المجلس لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.