شكرا لقرائتكم خبر عن 349 فريقًا للمشاركة في الحملة القومية ضد شلل الأطفال بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء علي مشاركة 349 فريقا على مستوى المحافظة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الفترة من الأحد الموافق 28 مارس 31 مارس الجاري.

وأشار الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، علي استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية للحملة، وتجهيز كافة مستلزمات العمل في الحملة بمشاركة مشرفي الطب الوقائي بالمديرية والوزارة.

وناشد شوكة، المواطنين بالاسراع فى تطعيم أطفالهم ضد شلل الأطفال ضمن الجولة الثانية من الحملة لاستكمال المستهدفين من الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات على مستوى المحافظة والوافدين اليها والمقيمين بها .

وأضاف محمد حمزة مسؤول التطعيمات أن الطعم ليس له أي آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، وأنه يجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.